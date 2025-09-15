العاهل الأردني: أمن قطر من أمننا جميعاً

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عدوان غاشم يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراعات، محذراً من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة وسوريا ولبنان وقطر.

وقال الملك عبد الله الثاني إن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا جميعاً، مشدداً على ضرورة أن تخرج القمة بقرارات حاسمة توقف الخطر الإسرائيلي وتوفر حماية لأمننا المشترك ومستقبل شعوبنا.

وأضاف: "نريد رداً رادعاً وقوياً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فالتمادي لن يواجه إلا بموقف عربي وإسلامي موحد يضع حداً لهذه الانتهاكات."