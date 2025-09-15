رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر يقتل فرص السلام

حذر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، من أن الاعتداء على دولة قطر يبعث برسالة سلبية تقتل عمداً فرص الحلول السلمية، مؤكداً أن استمرار السياسات الإسرائيلية دون رادع لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف.

وشدد على أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي، مقترحاً إصدار موقف عربي–إسلامي موحد يدين الاعتداء على قطر الشقيقة، والتعامل مع أي عدوان على أي دولة في الكتلتين باعتباره تهديداً مباشراً للجميع.

كما دعا رئيس الوزراء العراقي إلى وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة، واقترح تشكيل لجنة عربية–إسلامية مشتركة لنقل هذا الموقف إلى مجلس الأمن والجهات الدولية.

وختم السوداني بالتأكيد: "نحن أمام فرصة حقيقية لنبعث برسالة واضحة للعالم أن أمن بلادنا ليس مسألة تفاوض".