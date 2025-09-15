السيسي: هجوم الدوحة اعتداء آثم.. وإسرائيل تخطّت كل الحدود وتهدد اتفاقيات السلام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الهجوم على الدوحة اعتداء آثم وانتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أنه يشكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال إن ما تمارسه إسرائيل من "نهج عدواني" يهدف إلى إفشال مساعي التهدئة ويجعل المنطقة "مستباحة"، محذراً من أن هذا السلوك المنفلت يوسّع رقعة الصراع.

وأضاف السيسي أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر، وأن الأمن الإسرائيلي لا يتحقق بانتهاك سيادة الدول العربية ولا باستخدام القوة الغاشمة التي "لن تجلب الأمن أو الاستقرار".

ووجّه السيسي رسالة إلى الشعب الإسرائيلي قائلاً إن "ممارسات حكومتكم تهدد مصير اتفاقيات السلام الموقعة منذ عقود".

كما شدد الرئيس المصري على رفض بلاده القاطع لأي طروحات تستهدف تهجير الفلسطينيين، داعياً إلى تغيير نظرة "العدو" تجاه العرب عبر توصيات قوية ورادعة تعيد التوازن وتوقف سياسة فرض الأمر الواقع.