أمير قطر: الدوحة تعرضت لاعتداء غادر وإسرائيل تحوّل حربها في غزة إلى إبادة

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن العاصمة الدوحة تعرّضت لاعتداء غادر استهدف مسكناً تقيم فيه عائلات من قادة حركة "حماس" ووفدها المفاوض، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي جبان" صدم المواطنين والعالم أجمع.

وأضاف أمير دولة قطر في افتتاح القمة العربية والإسلامية المنعقدة في الدوحة، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة، مشدداً على أن بلاده استضافت وفوداً من حماس وإسرائيل، وأن وساطتها أثمرت عن تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وأوضح أن الاعتداء وقع بينما كانت قيادة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً نقلته قطر ومصر، في وقت كان موقع الاجتماع معروفاً للجميع، متسائلاً: "إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحماس، فلماذا تفاوضها؟".

وأشار أمير قطر إلى أن إسرائيل تسعى لجعل غزة غير صالحة للعيش تمهيداً لتهجير سكانها، معتبراً أن محاولاتها فرض وقائع جديدة على العرب، وتقسيم سوريا، وجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية "وهم خطير". وانتقد حكومة إسرائيل الحالية واصفاً إياها بـ"المتطرفة التي تمارس سياسات إرهابية وعنصرية".

وشدد أمير قطر على أن قطر عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية منذ البداية كان سيجنب المنطقة ويلاتٍ لا تحصى.