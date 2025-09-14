رئيس وزراء قطر: ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد إن ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة "حماس" لن يؤدي إلا إلى إفشال جهود التهدئة.

ومن المقرر عقد قمة عربية إسلامية غدا الاثنين في الدوحة لمناقشة هذا الهجوم والتي من المتوقع أن تحشد الدعم لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف حركة "حماس".

كانت إسرائيل قد شنت في التاسع من سبتمبر غارة جوية استهدفت قيادات لحركة "حماس" في قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية التي امتدت في أنحاء الشرق الأوسط لتشمل الدوحة، التي تتخذها الحركة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

وقالت "حماس" إن الهجوم قتل خمسة من أعضائها لكن قادة الحركة المستهدفين نجوا.

وتجمع القمة الطارئة أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبدأت باجتماع لوزراء الخارجية اليوم الأحد لمناقشة مشروع قرار.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لصحيفة الشرق الأوسط إن "انعقاد القمة في ذاته هو رسالة جوهرها أن قطر ليست وحدها... وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جوارها".