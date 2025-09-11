صور تكشف قبل وبعد الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة

كشفت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "بلانت لابس" عن أضرار الاعتداء لإسرائيلي على المجمع السكني في الدوحة الذي كان يجتمع فيه قادة حماس لبحث المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

واظهرت الصور حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، الذي استهدفت اجتماع قادة حماس في العاصمة القطرية، "الثلاثاء" الماضي.

وكشفت عن وجود أضرار في 5 مبان، بينما لم تتأثر الأبنية المجاورة، وتعرض أحد المباني لأكبر الأضرار، وأظهرت صور ما بعد الحادث أيضا، عددا كبيرا من المركبات هرعت إلى الموقع عقب الاعتداء.

وشملت الأضرار أيضا مبنى صغيرا قرب مسبح، في حين بدت المباني المجاورة للمجمع السكني سليمة إلى حد كبير.

ونفذت إسرائيل، غارة جوية استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، وصفتها قطر بأنه "هجوم جبان" و"اعتداء إجرامي"، مؤكدة احتفاظها بالحق في الرد.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 6 أشخاص، ليس من بينهم قادة حماس البارزين المجتمعين.