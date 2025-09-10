رئيس وزراء قطر: تعرضنا للخيانة.. ونبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الاعتداء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم "الأربعاء" إن قطر تبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة .

وأضاف ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يعتقد أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة "قضت على أي أمل" للرهائن المتبقين في غزة.

ووصف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بـ"إرهاب دولة"، مبرزا "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا العمل... إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة".

وأشار إلى أن "أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا في الهجوم في حالة حرجة".

وأكد أن "الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر"، مبرزاً أن "منطقة الخليج برمتها في خطر".

وأوضح: "سيكون هناك رد من المنطقة. هذا الرد قيد التشاور والمناقشة حالياً مع شركاء آخرين في المنطقة"، مشيراً إلى أن هناك خططاً جارية لعقد قمة عربية إسلامية في الدوحة قريباً بخصوص هذه المناقشات.









