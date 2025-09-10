قطر: شكلنا فريقاً قانونياً للرد على التصرف الإسرائيلي المارق

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي"الثلاثاء" إن جهود الوساطة جزء من هوية قطر التي لن يثنيها شيء عن دورها في هذا الصدد، وذلك بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة.

وأضاف آل ثاني أن مسؤولين أمريكيين حذروا قطر من الهجوم الإسرائيلي بعد عشر دقائق من بدء الهجوم، ووصف الهجوم بأنه "عملية غادرة".

وأكّد أنّ بلاده "تحتفظ بحق الرد" على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة وأودت بحياة ستة أشخاص بينهم عنصر في الأمن القطري.

وصرّح رئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية في مؤتمر صحافي "تؤكد دولة قطر أنها لن تتهاون بما يتعلق بالمساس بسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف: شكلنا فريقاً قانونياً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية رداً على التصرف الإسرائيلي المارق.

وأنها ستتعامل بحزم مع أي اختراق متهور او اعتداء يطال أمنها ويهدد استقرار المنطقة وأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر وسوف تقوم بكافة الإجراءات اللازمة للرد عليه"، مشيرا إلى "أننا وصلنا إلى لحظة مفصلية" في الشرق الأوسط.

