إعلام إسرائيلي: الموساد عارض استهداف قادة حماس في الدوحة

نأى الموساد الإسرائيلي بنفسه عن العدوان الذي شنته إسرائيل على قطر، اليوم، واستهدف قيادات لحركة "حماس"، حيث عارض العملية ولم يكن شريكاً فيها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جهات في الفريق الإسرائيلي المفاوض عارضت الهجوم على قطر، حيث قالوا إنه "لا يزال هناك ما يمكن استخلاصه من المحادثات"، وفقاً لهيئة البث.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجوماً استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

واستهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لـ"حماس"، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات.

وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).