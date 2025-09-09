ترامب لأمير قطر: هجوم إسرائيل لن يتكرر

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير دولة قطر عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة.

وأوضح البيت الأبيض أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أبلغت الإدارة الأميركية بأن إسرائيل شنت قصفاً ضد مواقع مرتبطة بحركة "حماس" في قطر بشكل أحادي، واصفاً الهجوم بأنه وقع في "دولة تتمتع بالسيادة" ولا يخدم أهداف كل من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب شدد خلال اتصالاته على أهمية التوصل إلى السلام بشكل سريع، فيما أبلغه نتنياهو برغبته في تحقيق ذلك. كما أعربت واشنطن عن أسفها لمكان وقوع الهجوم وتداعياته.

وأضافت الإدارة الأميركية أن الرئيس ترامب طلب من مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إبلاغ الجانب القطري مسبقاً بالهجوم الوشيك، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتابع الموقف عن كثب وتعمل على احتواء تداعياته.

كما أكد البيت الأبيض أنه طمأن قطر بأن مثل هذا الأمر "لن يتكرر على أراضيها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استهداف حركة حماس يُعد "هدفاً جديراً بالاهتمام".