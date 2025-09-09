قطر تعلن مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين في الهجوم الإسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية مقتل وكيل عريف من منتسبي قوة الأمن الداخلي "لخويا"، في أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف، وإصابة عدد من العناصر الأمنية.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت على الفور مسح وتأمين منطقة الاستهداف، عبر وحدة خاصة للتعامل مع المتفجرات، ونفذت الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة لضمان احتواء الموقف بكفاءة عالية.

وشددت وزارة الداخلية على أن قوة الأمن الداخلي "لخويا" تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن حماية الأرواح ستبقى دائماً في مقدمة الأولويات.

ودعت الوزارة الجميع إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية فور توافرها.