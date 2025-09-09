سوريا تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وأدى إلى ترويع المدنيين وتهديد أمنهم وسلامتهم.

وأكدت دمشق في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر، محذّرة من خطورته على أمن واستقرار المنطقة.

ورأت الخارجية السورية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هذه الممارسات يعكس استخفافه بالقوانين والأعراف الدولية.

وشدد البيان على تضامن سوريا الكامل مع قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الاعتداءات، التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.