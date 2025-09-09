تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة





كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل الضربة الإسرائيلية على الدوحة، "الثلاثاء"، والتي استهدفت قادة حماس.

- شاركت حوالي 15 طائرة مقاتلة في الهجوم.

- أُطلقت أكثر من 10 قذائف جوية أصابت الهدف بفارق ثوان قليلة.

- تم مهاجمة هدف واحد فقط.

- تم تزويد الطائرات بالوقود جواً.

- هبط الطيارون في إسرائيل، بعد الانتهاء.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن العملية تمت إدارتها من غرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز الأمن العام "شاباك" في وسط أسرائيل، بينما كان سلاح الجو مسؤولا عن تنفيذ العملية.

وكان حاضراً في غرفة القيادة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، والقائم بأعمال رئيس الشاباك ونائبه، وفي غرفة عمليات سلاح الجو، كان حاضراً، رئيس الأركان أيال زامير وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار.