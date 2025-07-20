اتفاق مبادئ بين الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 في الدوحة

وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 اتفاق سلام في الدوحة، أمس، بعد أشهر من المباحثات. جاء ذلك في إعلان مبادئ وقعه الجانبان بعد محادثات استمرت ثلاثة أشهر في الدوحة، وعقب اتفاق سلام منفصل تم توقيعه الشهر الماضي في واشنطن بين كيغالي وكينشاسا.

ونص إعلان المبادئ على أن الطرفين يتعهدان باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم، بما في ذلك وقف الترويج للكراهية وأي محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي: إن تنفيذ الالتزام يقع على عاتق طرفي النزاع، وإن هذه البنود تخضع لآلية متابعة، مضيفاً: الإعلان الصادر هو فقط إعلان مبادئ يمهد الطريق نحو اتفاق شامل، يشمل كل النقاط الرئيسة المتصلة بجذور الخلاف الخاصة بالطرفين.

ورحب الاتحاد الأفريقي، بتوقيع الاتفاق، إذ أعلن رئيس مفوضية التكتل، محمد علي يوسف، في بيان، أن هذا التقدم الكبير يمثل محطة مهمة في الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى.

وتضمّن إعلان المبادئ، التزاماً ببدء مفاوضات رسمية قريباً من أجل اتفاق سلام شامل. كما نص على خارطة طريق لإعادة بسط سلطة الدولة في شرقي الكونغو الديمقراطية بعد توقيع اتفاق سلام.

وقال المبعوث الأمريكي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس: نعلم أنه لا توجد حلول سحرية، وخصوصاً في ما يتعلق بالجدول الزمني.. هناك عمل جاد من قبل الطرفين ومحاولات من قبل المجتمع الدولي. وأضاف أن أحد أهم بنود إعلان النوايا هو تأكيد بسط سيطرة الدولة وسلطتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن ذلك يتطلب حواراً ومتابعة ومثابرة والوصول إلى اتفاقات مفصلة وكاملة وشاملة.

وأكد الناطق باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، أن الاتفاق أخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها الانسحاب غير القابل للتفاوض لحركة إم 23 من مناطق تسيطر عليها، يليه نشر المؤسسات بما فيها القوات المسلحة الوطنية.

وأضاف أن اتفاق سلام شامل سيُبرم خلال الأيام المقبلة. وجاء في إعلان المبادئ أن الجانبين اتفقا على تنفيذ بنوده بحلول 29 يوليو كحد أقصى، وبدء مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق دائم بحلول 8 أغسطس المقبل.