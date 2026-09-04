قطر توثّق «اعتداءات إيرانية على مناطق مدنية» وترفض وصف هجوم رأس لفان بالمزعوم

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر وثّقت إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية على أراضيها، وما نتج عنه من أضرار وإصابات، ردًا على ما أوردته طهران في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن الوثيقة التي تستشهد بها إيران هي في الأصل تقييم لمخاطر الأمن، وإنها تقرّ في متنها بوقوع اعتداءات في قطر، مضيفًا أن أي اقتباس أو تأويل لن يغيّر من حقيقة ما جرى.

وأوضح الأنصاري أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة لا ينتقص من خطورة الاعتداءات، وهو ما يرد على ما يُفهم من الرواية الإيرانية بأن غياب الخسائر يعني غياب الاعتداء.

ووصف المتحدث بالمؤسف الإشارة إلى الهجوم على رأس لفان بوصفه «مزعومًا»، مؤكدًا أن الواقعة موثّقة في رسالة رسمية وجّهتها الدوحة إلى الأمم المتحدة.

وشدّد على أن قطر ليست طرفًا في الصراع الدائر، وأنه لا يمكن بأي حال تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية، معتبرًا أن ما قامت به إيران يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وختم الأنصاري بالتأكيد أن الدوحة ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة.