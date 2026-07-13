قطر تودع الأمير الوالد

ودعت قطر أمس، الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (74 عاماً)، ووالد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وفيما شيع جثمان الفقيد، أعلن الديوان الأميري القطري الحداد 4 أيام وتنكيس الأعلام في كل أنحاء الدولة.

ووري الأمير السابق الثرى في مقبرة لوسيل بعد أن أدت الجموع عليه الصلاة في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في مدينة الدوحة. وأفاد الديوان الأميري بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

كما أعلن الديوان الأميري، الحداد العام لمدة أربعة أيام اعتباراً من الأحد وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من اليوم الاثنين، وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد.

وبعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار الملك عبدالله، في البرقية إلى قيادته مسيرة حافلة بالبناء والتطوير في قطر وخدمة شعبها العزيز ورفعته.

كما تقدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعزية إلى أمير قطر في وفاة الأمير السابق.

وأعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي والمواساة إلى قطر أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة، متمنياً أن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار.

كما عبر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، عن حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة. وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمير السابق.

كما تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بالتعازي والمواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة وشعب قطر، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة.

وأعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، عن خالص التعازي إلى أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تعزية في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، عن تعازيه. كما نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الشيخ حمد بن خليفة.