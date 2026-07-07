قطر تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على ناقلة الغاز "الرقيات"

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية (الرقيات) قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي.
وأضاف "نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".