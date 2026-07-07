قطر تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على ناقلة الغاز "الرقيات"

​قال ماجد الأنصاري ‌المتحدث ​باسم وزارة الخارجية القطرية إن استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية (الرقيات) قرب ⁠مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة ‌الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ‌وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون ‌الدولي.

وأضاف "نطالب الجمهورية ‌الإسلامية الإيرانية ‌بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي ​تمس أمن ‌المنطقة ​أو تهدد ⁠سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض ​إمدادات ⁠الطاقة ⁠العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة ⁠لحسابات ضيقة، ونحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه ‌من أضرار وتداعيات".