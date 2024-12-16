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الشرق الأوسط

قطر تستأنف عمل سفارتها في سوريا غداً

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وكالات

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد إنها ستستأنف عمل سفارتها في سوريا يوم الثلاثاء وستعيّن خليفة عبد الله آل محمود الشريف قائما بالأعمال.

وأكدت الوزارة أن "استئناف عمل السفارة في دمشق يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011".

وأضافت أن قطع العلاقات الدبلوماسية فيما سبق كان "تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".