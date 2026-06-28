قطر: استشهاد مواطن بعد إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن استشهاد مواطن بعد إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي على منصة إكس: "توضح وزارة الداخلية أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تبين تأخر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026م.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026م، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية، وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.

وتقدمت وزارة الداخلية القطرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل، مؤكدة مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.