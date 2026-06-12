قطر ترفض ادعاءات "واشنطن بوست" وتنفي أي تنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة

رفض مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر بشكل قاطع الادعاءات الباطلة لصحيفة "واشنطن بوست" حول التنسيق مع إيران في قرارات إنتاج الطاقة أو بما يحقق مصالحها، أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات تتجاهل تصدي دولة قطر لهجمات صاروخية إيرانية في ذلك الوقت.

وأوضح المكتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن إعلان حالة القوة القاهرة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال جاء التزاما بسلامة الموظفين بناء على تقييمات القوات المسلحة القطرية، مشددا على شفافية "قطر للطاقة".

وأشار المكتب إلى أنه تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل "صحيفة واشنطن بوست"، مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية، لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى، لافتا إلى أنه من المؤسف للغاية أن صحيفة "واشنطن بوست" سمحت، في هذه الحالة، باستخدامها كمنصة لتمرير حملة تضليل إعلامي تقف وراءها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، لتسهم الصحيفة بذلك في نشر ادعاءات كاذبة، دون الالتزام بمعايير الدقة التي يتوقعها قراؤها.