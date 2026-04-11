قطر وبريطانيا تشددان على أهمية خفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقد في قصر لوسيل، أمس. وفي مستهل الاجتماع، رحّب أمير قطر برئيس الوزراء البريطاني، معرباً عن شكره وتقديره لمواقف المملكة المتحدة.

ومشيداً بمتانة العلاقات الوطيدة بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا). بدوره، جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر، مؤكداً تضامن بلاده الكامل ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ورحّب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما شددا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيته والبناء عليه وصولاً إلى اتفاق سلام دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

كما عقد أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني لقاءً ثنائياً، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

كما بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً، مع باولو رانجيل وزير خارجية البرتغال آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن جدد، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزير البرتغالي، ترحيب دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، وشدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.