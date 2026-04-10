أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الدوحة اليوم مع كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين رحبا بإعلان وقف إطلاق النار، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي وشددا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيته والبناء عليه وصولا إلى اتفاق سلام دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني خلال اللقاء إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر، مؤكدا تضامن بلاده الكامل ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.