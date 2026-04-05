قطر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

اعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وتؤكد وزارة الخارجية أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددةً على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.