Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

أمير قطر والرئيس المصري يشددان على خفض التصعيد الإقليمي وتفعيل الدبلوماسية

undefined's profile picture

وام

أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفضهما لأي أعمال عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، مشددين على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بالصالة الأميرية في مطار حمد الدولي، بحث خلاله الزعيمان آخر التطورات في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة.

وجدد الرئيس المصري خلال اللقاء التضامن الكامل لبلاده مع دولة قطر، مؤكدا دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، فيما أعرب أمير دولة قطر عن شكره العميق لموقف مصر وتضامنها الأخوي، مثمنا قوة الروابط بين البلدين.