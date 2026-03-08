أمير قطر يناقش هاتفياً مع الرئيس الأمريكي الاعتداءات الإيرانية وسبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن سمو الأمير تميم بن حمد أكد، خلال الاتصال، أن حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنهائها.

كما شدد سموه على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم المسارات السياسية التي من شأنها معالجة التوترات الراهنة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.