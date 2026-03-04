قطر: القبض على خليتين تتبعان الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد

ذكرت وكالة ⁠الأنباء القطرية أن ‌جهاز أمن الدولة أعلن ‌في ‌وقت ‌متأخر ​من ‌اليوم ​الثلاثاء ⁠القبض على ​خليتين ⁠تتبعان ⁠الحرس ⁠الثوري الإيراني ‌داخل البلاد.

وقد أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.