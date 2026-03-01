الدفاعات القطرية تعترض صواريخ ومسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر أن طائراتها المقاتلة ومنظومات دفاعها الجوي تعاملت مع هجمات جوية لطائرات مسيّرة وصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه المجال الجوي للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)عن الوزارة قولها في بيان لها إن أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة وتم تتبعها واعتراضها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء.

وأكدت الوزارة أنه لم تُسجل خسائر بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة استكمال إجراءات التقييم والرصد الاحترازي.

وشددت على أن دولة قطر تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضيها ومجالها الجوي.