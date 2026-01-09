أعمال عنف تهدد وقف إطلاق النار في غزة

لقي سبعة فلسطينيين على الأقل حتفهم في غارتين منفصلتين شنتهما القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، أمس، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصفه موقعاً جرت فيه محاولة إطلاق صاروخ باءت بالفشل، في أحدث أعمال عنف تهدد وقف إطلاق النار.

وقال مسعفون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية على خيمة بغرب خان يونس ⁠في جنوب قطاع غزة. كما أسفرت غارة أخرى عن مقتل شخص شرق المدينة، بالقرب من مواقع تمركز القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لإطلاق الصواريخ قرب مدينة غزة بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة «⁠حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.