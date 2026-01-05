افتتاح سفارة فلسطين بلندن ينهي عقوداً من الانتظار

افتُتحت اليوم الاثنين سفارة دولة فلسطين في المملكة المتحدة، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتراف لندن الرسمي بالدولة الفلسطينية، في حدث وصفه السفير الفلسطيني بأنه "لحظة تاريخية".

وقال السفير حسام زملط، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية: "اجتمعنا اليوم لنشهد لحظة تاريخية؛ افتتاح سفارة دولة فلسطين في المملكة المتحدة بصفة دبلوماسية وصلاحيات كاملة". واعتبر زملط أن هذه الخطوة "تشكل مرحلة مفصلية في العلاقات البريطانية الفلسطينية، وفي مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية وحق تقرير المصير".

وعقب كلمته، أزاح السفير الستارة عن لوحة "سفارة دولة فلسطين" التي رُفعت على مبنى السفارة الواقع في منطقة هامرسميث بغرب لندن. وأضاف زملط: "بالنسبة لأجيال من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي المخيمات والشتات، تمثل هذه السفارة دليلاً على أنه لا يمكن إنكار هويتنا، ووعداً بمواصلة السعي نحو سلام عادل متجذر في القانون الدولي".

من جانبه، أعلن ممثل الملك تشارلز الثالث، أليستير هاريسون، أن افتتاح السفارة يمثل "بداية تغيير كبير في العلاقات الثنائية الوثيقة". وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد عند اعتراف بلاده بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، أن الهدف هو "إحياء الأمل بالسلام وبحل الدولتين".

وجاء القرار البريطاني منسقاً مع دول كبرى أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا، رغم الانتقادات الشديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب".