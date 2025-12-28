إيطاليا تعتقل 9 للاشتباه في تمويلهم "حماس" عبر جمعيات خيرية

قال الادعاء العام الإيطالي إن السلطات ألقت القبض على تسعة أشخاص للاشتباه في تمويلهم ‌حركة "حماس" عبر جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، وذلك في عملية نسقتها وحدتا مكافحة المافيا والإرهاب.

وأوضح الادعاء العام في مدينة جنوة بشمال إيطاليا في بيانه أمس السبت أن المشتبه بهم متهمون "بالانتماء إلى حركة "حماس" وتمويلها".

ويصنف الاتحاد ⁠الأوروبي "حماس" منظمة إرهابية.

وذكر الادعاء العام أن المعتقلين حوّلوا نحو سبعة ملايين يورو (8.2 ملايين دولار أمريكي) جُمعت على مدى العامين الماضيين لأغراض إنسانية ظاهريا إلى جهات مرتبطة بـ"حماس". وصادرت الشرطة أصولا تزيد قيمتها على ثمانية ملايين يورو.

وفي بيان آخر صدر اليوم الأحد، قالت الشرطة إن قواتها صادرت 1.08 مليون يورو نقدا عُثر عليها في ​مكاتب جمعية خيرية مؤيدة للفلسطينيين ومنازل يمتلكها مشتبه بهم، ​فضلا عن مواد مؤيدة ​لـ "حماس".

وبدأ التحقيق بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، وتوسع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول ‌أخرى في الاتحاد ‌الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية (يوروجاست).

وشكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني السلطات على "عملية بالغة التعقيد والأهمية" كشفت عن تمويل لـ "حماس" عبر "ما تُسمى بالمنظمات الخيرية".