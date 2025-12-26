واشنطن تحدد مطلع يناير لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كشف ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، عن الموعد الذي تم تحديده من أجل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه لأول مرة وعشية قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ويتكوف لكبار المسؤولين في إسرائيل أن عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة في أقرب وقت ممكن، ربما مطلع يناير.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن هناك مخاوف لدى إسرائيل من أن يمارس ترامب ضغوطاً للانتقال إلى المرحلة التالية، دون نزع سلاح غزة.

في الأثناء، جدد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، القول إن القوات الإسرائيلية لن تخرج أبداً من قطاع غزة، مكرراً تصريحات سابقة له في ذات الشأن. وقال الوزير إن إسرائيل ستقيم منطقة أمنية مهمة داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات الإسرائيلية، و«نواة استيطانية» في الجزء الشمالي من القطاع.

وتحديداً، قال كاتس: إسرائيل لن تخرج أبداً من غزة. من داخل أراضي غزة ستكون هناك منطقة أمنية، منطقة أمنية مهمة. حتى بعد أن ننتقل إلى مرحلة تفكيك حماس وبنيتها، ستبقى منطقة ذات أهمية تُقام داخل غزة، في مواقع مسيطرة، من أجل حماية الاستيطان.

وأضاف: وفي الجزء الشمالي، ووفقاً لرؤيتي، سيكون من الممكن في المستقبل، وبشكل منظم، إقامة نوى استيطان.. هذا ما قلته، وهذا ما أقوله الآن، وهذا ما أواصل قوله.

وتابع قائلاً: غداً هناك من سيحاول تفسير أقوالي على أنها إعلان فوري عن إقامة استيطان في كل غزة.. لقد أوضحت أقوالي، ومن الجدير نقل ذلك، لأن هناك تحركات سياسية وأموراً أخرى.

لذلك أوضحت النقطة بدقة، وكررت في التوضيح أن نوى الاستيطان أمر بالغ الأهمية، وهو أمر يمكن القيام به في الوقت المناسب مستقبلاً.

ميدانياً، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية، أمس، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن شهود عيان قولهم، سمع دوي انفجارات قوية ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية طالت مناطق شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، إلى جانب المحافظة الوسطى، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وأوضح الشهود أن الغارات استهدفت مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف طال عدة مواقع شرقي مدينة غزة، وإطلاق نار كثيف من المروحيات العسكرية.

وأشار الشهود إلى سماع انفجارات عنيفة ناتجة عن عمليات نسف منازل نفذها الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي يسيطر عليها شرقي مدينتي رفح وخان يونس.