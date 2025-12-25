14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية

نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان "الأربعاء" بقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وإيسلندا واليايان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان "نؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".

يأتي ذلك بعدما وافق المجلس الوزراي الأمني في إسرائيل الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".

وذكّرت الدول المشاركة بالبيان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي، و"يعرض تنفيذ خطة السلام في غزة للخطر، وفي وقت تُبذل فيه الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية منها، ويضرّ بآفاق السلام والأمن القابلين للحياة في عموم المنطقة".

وأضاف البيان "نطالب إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار، والكف عن توسيع الاستيطان، بما يتوافق مع القرار 2234 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وأكد البيان أن الدول المشاركة فيه "مصممة على دعم الحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، وعلى "سلام عادل وشامل وقابل للحياة .. يستند إلى حل الدولتين".

وباستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداُ في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحيانا جنودا إسرائيليين.

كما تصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.