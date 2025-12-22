إسرائيل تسرّع استيطان الضفة لمنع الدولة الفلسطينية

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، أمس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية». ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة، بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المالية، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة. ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية».

وبحسب البيان: «تعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة قبل نحو عقدين. ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل.

تأجيج التوترات

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان «التوسع المستمر» للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

ميدانياً، أعدمت قوات إسرائيلية، أمس، شابين من بلدتي قباطية جنوبي جنين والسيلة الحارثية غربا، خلال اقتحامها البلدتين الواقعتين شمال الضفة.ففي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، أعدمت القوات الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عاماً)، بإطلاق الرصاص عليه مباشرة من مسافة قريبة، بعد أن حاصرته في ساحة منزل في البلدة.

وزيود يتيم وتوفي والده إثر مرض عضال قبل نحو عشر سنوات. وفي بلدة قباطية، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة بارتقاء الشاب ريان محمد عبد القادر أبو معلا سباعنة (16 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية والتي احتجزت جثمانه. واعتدى الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، على شابين فلسطينيين بالضرب المبرح، واعتقل 8 آخرين، في حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر للاجئين بمدينة أريحا شرقي الضفة، واعتدى بالضرب على شابين فلسطينيين خلال اقتحام منزلي عائلتيهما، ما استدعى نقلهما للعلاج في أحد المراكز الطبية بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن الجيش دمر محتويات المنزلين قبل انسحابه، دون تسجيل اعتقالات. ووسط الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وفق مصادر محلية.

وشمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين بعد دهم منزلي عائلتيهما في قرية العرقة جنوب جنين.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية، مدارس ورياض أطفال نور القدس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأفادت محافظة القدس، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت مدارس ورياض أطفال نور القدس في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بذريعة إزعاج المستوطنين.