«شروق الشمس».. خطة أمريكية لإعمار غزة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مبادرة أمريكية تحمل اسم «مشروع شروق الشمس» لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفق ما أوردته الصحيفة. وبحسب التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأمريكي، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. وتقترح الخطة أن تلعب الولايات المتحدة دور الركيزة في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة إعادة الإعمار عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار. وجرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.

وتتضمن خارطة الطريق تنفيذاً مرحلياً يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية. وفي مراحل لاحقة، تشمل الخطة مشاريع طويلة الأمد مثل تطوير الواجهة الساحلية، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ومشاريع عقارية. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بنزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع.

ونقل عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن غياب الاستقرار الأمني سيجعل من الصعب تأمين تمويل دولي، مع إبداء بعضهم شكوكاً بشأن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع. وأفاد التقرير بوجود تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن جدوى المبادرة، إذ شكك بعض المسؤولين في إمكانية نزع سلاح حماس، وهو شرط أساسي للمضي قدماً، وكذلك في استعداد الدول للإقدام على استثمار مبالغ ضخمة في منطقة تعاني من عدم الاستقرار.

على صعيد آخر، بحث مسؤولون من مصر وتركيا والولايات المتحدة وقطر في ميامي الأمريكية، مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي في قطاع غزة، وتبادل المسؤولون وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية. جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي نشرها على حسابه بمنصة إكس، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وقال كتشالي: «جرى خلال الاجتماع تقييم مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية». وأشار إلى أن الاجتماع أكد استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات، وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير.