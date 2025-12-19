اجتماع رباعي في ميامي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي اليوم الجمعة، بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في ميامي بولاية فلوريدا لمناقشة المرحلة الآتية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت قطر ومصر، الوسيطتان والضامنتان للهدنة في القطاع، أخيراً، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأمريكي، والتي تشمل خصوصاً انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قوة استقرار دولية.

في الغضون، ندد مسؤولون عدة في منظمات إنسانية دولية، أمس، بسعي إسرائيل إلى فرض سيطرة سياسية على أنشطتها في غزة، بعد منع 14 منظمة من دخول القطاع في تطور أكد المخاوف بشأن إجراءات التسجيل الإسرائيلية الجديدة الصارمة.

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي رفضت إسرائيل تسجيلها منظمة أنقذوا الأطفال، وهي واحدة من أشهر وأقدم المنظمات حضوراً في غزة، حيث تساعد 120 ألف طفل، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية «إيه. إف. إس. سي»، وفق قائمة رسمية أولية نُشرت أخيراً.

ونددت وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات عدة غير حكومية في بيان مشترك، بعملية تسجيل تستند إلى معايير غامضة وتعسفية ومسيسة للغاية.

مؤكدة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على التعويض عن انهيار عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات سنوياً ودعماً حاسماً للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية.

وأكدت منظمات غير حكومية، أنها امتثلت لمعظم متطلبات إسرائيل بتقديم ملف كامل، ومع ذلك رفض بعضها تجاوز خط أحمر بتقديم معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين.

بدوره، قال رئيس منظمة أطباء العالم، جان فرانسوا كورتي: «إذا تم اعتبار المنظمات غير الحكومية التي تنقل شهادات السكان، وتقوم بأعمال ميدانية، وتخبر بما يحدث، بأنها ضارة بمصالح إسرائيل .

وبالتالي ينبغي حظر عملها، فهذا إشكالي للغاية.. إذا كانت هناك عمليات فحص للمستفيدين، وإذا كانت هناك شروط لتوزيع المساعدات، فهذا أمر مثير للقلق، وخصوصاً أن كل ذلك سيديره بالكامل عسكريون».

ميدانياً، أصيب ثلاثة فلسطينيين، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية في خان يونس ومدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مواطنين أصيبا بجروح برصاص إسرائيل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن فتى أصيب برصاص إسرائيل شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. ووفق الوكالة، بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 395 قتيلاً، و1088 مصاباً، وجرى انتشال 634 جثماناً.