جنرال أمريكي مرشح ترامب لقيادة قوة الأمن في غزة

القاهرة: «أونروا» غير قابلة للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنها

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين، ومسؤولين إسرائيليين اثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وذكر موقع أكسيوس، أن مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين، بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية، وستعين جنرالاً قائداً لها. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع «البنتاغون» على طلبات للتعليق.

إلى ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، أمس، أن حماس ستجرد من سلاحها بموجب اتفاق إطلاق النار، وذلك غداة اقتراح الحركة تجميده مقابل هدنة طويلة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه لن يكون هناك أي مستقبل لحماس في إطار الخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة، وأن سلاح الحركة سيُنزع.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: ستكون غزة منزوعة السلاح. في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين، أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة.

واستعرض عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولاً المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية.

وشدد عبد العاطي على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، معرباً عن أهمية العمل المشترك، لزيادة حجم المساعدات الإنسانية، بكميات تلبى احتياجات القطاع، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما شدد عبد العاطى على الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه دور غير قابل للاستبدال، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وثمّن عبد العاطي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة، وضرورة استمرار مهامها.

موقف

بدورها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، إلى وضع حد للجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأدانت المنظمة في بيان، بأشد العبارات، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض السيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية.

وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

غارات

ميدانياً، قتلت فلسطينية وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية، أن الفلسطينية قتلت باستهداف إسرائيلي قرب مستشفى اليمن السعيد، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي استهدافه لمناطق قطاع غزة، بغارات جوية ومدفعية، ووسط إطلاق نار مكثف من المروحيات العسكرية، لافتة إلى أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة رفح جنوبي القطاع.