غزة تحت النار وإسرائيل تواصل نسف الهدنة

تواصل إسرائيل تسجيل انتهاكات متكررة للهدن المعلنة في وقف إطلاق النار في مسلسلٍ لا ينتهي من الخروق، ما يعيد المشهد إلى دائرة التوتر ويضع علامات استفهام حول جدية الالتزامات على الأرض، حيث قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، وأعربت مصر وقطر، عن أملهما الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريباً.

في قطاع غزة، واصلت إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مناطق داخل الخط الأصفر، إذ نسف الجيش مبانٍ في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت مروحياته ومدفعيته النيران على أهداف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما شهدت المناطق الشرقية من خان يونس، داخل الخط الأصفر، تصعيداً عسكرياً جديداً، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس اتساع رقعة التوتر في المحور الشرقي للمدينة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس جنوباً، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن فلسطينياً أصيب برصاص مسيّرة إسرائيلية في حي النصر بمدينة غزة.

وفي محيط مفترق الشجاعية، فجرت قوات إسرائيلية روبوتاً مفخخاً بمنطقة الشعف شرقي مدينة غزة، كما نسفت مباني شمالي القطاع، وشنت غارات جوية على جباليا شمالاً وقصفاً مدفعياً على مخيم البريج وسط القطاع.

وجنوبي قطاع غزة، قالت وسائل إعلام محلية إن آليات الاحتلال أطلقت النيران شرقي خان يونس، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة.

وأفادت بأن مسيّرات إسرائيلية أطلقت قنابل ما أدى إلى نشوب حرائق بمنازل قرب مفترق «السنافور» شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة حيث يوسع الجيش الإسرائيلي حدود الخط الأصفر الذي جعل أكثر من 53% من مساحة غزة تحت سيطرة إسرائيل.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الضحايا 356 فلسطينياً و908 مصابين، لترتفع بذلك حصيلة القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 70103 قتلى، و170985 إصابة، بحسب إحصائيات صحة غزة.

في الأثناء، أعلنت إسرائيل أنها ستتسلم عبر الصليب الأحمر «عينات» عثر عليها في قطاع غزة ربما تعود لآخر محتجزين يُفترض أن تقوم حركة «حماس» بتسليمهما وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «تستعد إسرائيل لتسلّم عينات عبر الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة، وستُحال للفحص في معهد الطب الشرعي». وأشار البيان إلى وجود تواصل دائم مع عائلتي المحتجزين المتبقيين في القطاع وهما الإسرائيلي ران غفيلي والعامل التايلاندي سودثيساك رينثالاك.

سياسياً، أعربت مصر وقطر، أمس عن أملهما الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريباً.

إلى ذلك، أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن قرب رام الله، ودهس شمالي الخليل، قبل أن يقتل المنفذان بنيران الجيش الإسرائيلي. وأدى الهجوم الأول إلى إصابة مجندة أخرى بجروح طفيفة في عملية دهس قرب مدينة الخليل، حيث قُتل منفذ الهجوم خلال محاولة اعتقاله لاحقاً.

ووقعت عملية الطعن بعد أن أُرسلت قوة من الجنود للتأكد من هوية شخص مشتبه به شوهد في شارع رئيسي قرب مستوطنة شمالي رام الله. أوقف الجنود الفتى وبدأوا بتفتيشه، فاستل سكيناً وطعن اثنين منهم قبل أن يُطلق عليه الجنود النار ويُقتل، وفق بيان الجيش.

قبل ذلك بساعات، قرب الخليل، صدم مهاجم بسيارته جنوداً متمركزين عند مفترق مستوطنة، ما أسفر عن إصابة مجندة بجروح طفيفة. فرّت السيارة من المكان بينما أطلق الجنود النار باتجاهها. نُقلت المجندة المصابة إلى المستشفى للعلاج.