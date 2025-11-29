تنديد أممي بـ«قتل صارخ» لفلسطينيين في الضفة

قُتل فلسطينيان في جنين بطلقات نارية -رغم أنهما كانا يحاولان الاستسلام- خلال عملية عسكرية إسرائيلية. وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الرجلين اللذين قُتلا بدَوا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلين يخرجان وذراعاهما مرفوعتان من مبنى تطوقه القوات الإسرائيلية. ويُشاهَدان بعد ذلك وهما ينبطحان على الأرض قبل أن يُطلَب منهما أن يعودا إلى داخل المبنى، ثم تسمع طلقات نارية ويظهر الرجلان جثتين على الأرض. وأصدر الجيش والشرطة الإسرائيليان بياناً مشتركاً أعلنا فيه فتح تحقيق بعد أن أطلقت قواتهما النار على مشتبه بهما لدى خروجهما من أحد المباني.

قتل صارخ

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن قتل قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية فلسطينيين اثنين، بدوا مستسلمين وغير مسلحين، هو قتل خارج نطاق القانون على ما يبدو. وأفاد جيريمي لورانس، المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية بجنيف:

هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية، أمس، لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية في عملية قتل أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون.

ودعا إلى إجراء تحقيق معمق فيما يبدو إعداماً بإجراءات موجزة، مضيفاً: يحض المفوض السامي، فولكر تورك، على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة ومعمقة في عمليات قتل الفلسطينيين، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأصدر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بياناً عبر فيه عن دعمه الكامل للجيش ووحدة الشرطة التي نفذت إطلاق النار. وقال لورانس عن تصريحات بن غفير: «سمعنا هذه التعليقات.. وبالطبع يجب استنكارها لأنها رد فعل في أي موقف يتضمن استخداماً وحشياً للقوة، وهو أمر بغيض جداً».

ولاحظ لورانس في تصريحه أن عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية آخذة في التزايد، وتبقى من دون عقاب، حتى في الحالات النادرة التي يُعلن فيها عن تحقيقات، مشككاً في صدقية أي تحقيق لاحق تجريه جهة غير مستقلة تماماً عن الحكومة.

9 جثث

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، العثور على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين قتلوا أخيراً خلال عملياته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده -خلال عمليات في القطاع الشرقي من رفح- رصدوا تسعة مسلحين إضافيين تمّ القضاء عليهم داخل البنية التحتية تحت الأرض. وأضاف البيان أن الجيش قتل في منطقة رفح أكثر من 30 مقاتلاً حاولوا الفرار عبر هذه الأنفاق.

إلى ذلك، قُتل مواطن فلسطيني، إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى مقتل الفلسطيني. وأضاف أن مدفعية إسرائيلية قصفت مناطق عدة شرق خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الجيش الإسرائيلي الحربية على شاطئ مدينة رفح.

وذكر أن آليات إسرائيلية أطلقت النار شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.