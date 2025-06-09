نظام الصحة بغزة ينهار والمستشفيات تستغيث

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومصادر محلية من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يوشك على الانهيار التام، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت المستشفيات وتيرة غير مسبوقة في وصول المصابين الذين يحتاج كثير منهم إلى تدخل فوري ما أنهك الطاقم الطبي واستنزفه، كما تستنفد المستلزمات الطبية.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي، مشيرة إلى أن مستشفيي ناصر والأمل يواجهان خطر التوقف عن العمل، في حين توقفت جميع مستشفيات شمالي القطاع عن تقديم الخدمات الطبية.

وأعلن مدير التمريض في مجمع ناصر أن المستشفى يتجه إلى الخروج عن الخدمة خلال ساعات، نتيجة توقف الأجهزة ونفاد الإمدادات، مشيراً إلى إجراء جراحات دون كهرباء، ولا وجود لأي مستلزمات طبية.

كما أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، أن المستشفيات تعاني من نقص كامل في المستلزمات الطبية.

ودعا المنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لإدخال الأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى أن جميع مستشفيات شمال القطاع إما مدمرة بالكامل أو متضررة بشكل كبير وغير قادرة على العمل.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي حالة الاستنفار في المستشفيات بسبب خطر توقفها عن العمل جراء نفاد الوقود.

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