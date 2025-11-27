خروقات للهدنة وتسليم 15 جثماناً في غزة

قال مسؤولون في مستشفى بغزة، إن إسرائيل سلمت 15 جثة فلسطينية جديدة لضحايا فلسطينيين قتلتهم بنيران جيشها. وأكد مسؤولون في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استلام الجثث صباح أمس من الصليب الأحمر، قائلين إن إسرائيل لم تقدم أي معلومات بشأن هوياتها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة التعرف إلى 99 جثماناً فلسطينياً من أصل 345 سلمتهم إسرائيل. وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

إلى ذلك، أعلنت إسرائيل، أنها حددت هوية أحدث رفات أعيدت من غزة بأنها للرهينة درور أور. وأبلغ ممثلون عسكريون أسرة درور أور أن جثته أعيدت إلى إسرائيل، بعد استكمال خبراء الطب الشرعي جهود التعرف إلى هويته.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه حدد هويات ستة عناصر في مدينة رفح الجنوبية بعد خروجهم من مخبأ تحت الأرض.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أطلق النار على الرجال. وبعد ذلك تم العثور على جثة في المنطقة، بينما قتل ثلاثة رجال مسلحين آخرين في اشتباك قريب.

كما اعتقل الجنود مسلحين اثنين كانا في أحد المباني. وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عشرات الرجال المسلحين تحصنوا في نفق تحت الأرض في منطقة رفح، التي تسيطر عليها إسرائيل، بموجب وقف إطلاق النار. وباءت مفاوضات بشأن مطلبهم بتوفير ممر آمن بالفشل.

إلى ذلك، قالت الحكومة السويسرية، أمس، إنها ستلتزم بتقديم 23 مليون فرنك سويسري (28.5 مليون دولار) لدعم خطة السلام الأمريكية الخاصة بغزة، ليرتفع إجمالي مساهمتها الإنسانية هناك إلى 150 مليون فرنك منذ أكتوبر 2023.

وقال المجلس الاتحادي السويسري الحاكم، إن 17.5 مليون فرنك سويسري ستخصص للمساعدات الإنسانية واحتياجات الأطفال في غزة، فيما ستوجه 5.5 ملايين فرنك لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، معظمها عبر السلطة الفلسطينية.

وأشار المجلس إلى أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال هائلة رغم زيادة المساعدات عقب وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، لافتاً إلى أن القيود المستمرة تحد من قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.