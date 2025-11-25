غارات على غزة تعكر صفو الهدنة

لا تزال هدنة غزة تمر باهتزازات بين الحين والآخر، تتجلى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، فيما ذكرت حركة حماس أنها جادة في التعاون مع الوسطاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقتلت القوات الإسرائيلية، أمس، 3 فلسطينيين في غزة بالقرب من الخط الفاصل الذي يحدد المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تعترض الانتقال إلى الخطوة التالية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسعفون فلسطينيون، إن الوقائع شملت إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية لصاروخ على مجموعة من الأشخاص في شرقي خان يونس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث. وقُتل شخص آخر جراء إطلاق قذيفة دبابة على الجانب الشرقي من مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل فلسطينيين اثنين عبرا الخط الأصفر، ليرتفع عدد القتلى إلى 5. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 342 فلسطينياً قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، ثمانية جثامين من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي في وقت سابق بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إنه جرى انتشال جثامين ثمانية من عائلة أبو حمدة، من تحت أنقاض منزلهم.

في الأثناء، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، أمس، انتهاء مهمتها في القطاع. وقالت المؤسسة في بيان: «أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية أنها أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية أتاحت ضمان وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية بشكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى».

وأوضحت المؤسسة أنها أجرت محادثات مع منظمات إنسانية دولية أخرى ومع مركز التنسيق المدني العسكري. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون أكري، بحسب ما نقل عنه البيان: «من الواضح أنهم سيعتمدون ويوسعون النموذج الذي كانت المؤسسة رائدة في تطبيقه».

على صعيد متصل، أكدت حركة حماس، أن وجود وفدها بالقاهرة دليل على أنها جادة في التعاون مع الوسطاء للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية عن مسؤول في حماس قوله، إن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مضيفاً:

«قمنا بما هو مطلوب منا مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها»، مؤكداً أن استمرار إسرائيل في الخروق قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أوضحته الحركة للوسطاء في محادثات القاهرة، على حد قوله.

وتابع قاسم قائلاً، إن القوات الدولية يجب أن تشمل مهامها الفصل بين الشعب الفلسطيني الأعزل والجيش الإسرائيلي. وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يواصل يومياً مسلسل إزاحة الخط الأصفر داخل القطاع، وهو ما أبلغت الحركة الوسطاء برفضه وعدم السماح لإسرائيل بفرض واقع جديد، على حد وصفه.