الأمم المتحدة: تحسن تدفق الإمدادات إلى غزة والاحتياج أكبر

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن المزيد من الإمدادات الغذائية يتدفق إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أقل من الاحتياجات الإنسانية الضخمة، إذ تهدد أمطار الشتاء بإفساد المواد الغذائية التي يجري تسليمها. وأفاد المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة، مارتن بينر، للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من قطاع غزة:

«الأمور أفضل مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه.. استدامة الدعم هو مسعى مهم لمساعدة الأسر على إعادة بناء صحتهم وتغذيتهم وحياتهم». ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.

إلى ذلك، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن 67 قاصراً على الأقل لقوا حتفهم في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وقال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم يونيسف في جنيف، نقلاً عن منظمات شريكة على الأرض، إن عشرات آخرين أصيبوا. وأضاف أنه ليس هناك مكان آمن لهم، مشيراً إلى الأطفال.

على صعيد متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، إن فرقها الطبية في غزة عالجت نساء وأطفالاً فلسطينيين هذا الأسبوع من إصابات ناجمة عن غارات جوية وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة، أن طواقمها الطبية في شمال وجنوب غزة عالجت، الأربعاء الماضي، نساء وأطفالاً مصابين بكسور مفتوحة وجروح ناجمة عن طلقات نارية في الأطراف والرؤوس.

وأضافت أنها قدمت الرعاية الطبية في مستشفيات وعيادات بمدينة غزة شمالاً ورفح جنوباً. ونقلت عن ممرضة في غزة القول: إن فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات عولجت في مستشفى بمدينة غزة من إصابة في وجهها ناجمة عن إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيرة.

سياسياً، أكد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس صامد، رغم أن الوضع لا يزال هشاً. وأضاف والتز: «الآن، الأمر هش وصعب..

وقف إطلاق النار صامد والرهائن خرجوا أحياء، والأهم من ذلك، نحن نتلقى الرفات حرفياً أسبوعاً تلو الآخر». وأبان والتز بأن ما قالته أمريكا للأمم المتحدة هو أنه بإمكان الجميع العثور على عيوب في هذه الخطة، ولكنّ أحداً لا يريد العودة إلى الحرب.

ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل خمسة فلسطينيين في منطقة خاضعة لسيطرته في جنوب قطاع غزة. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته رصدت خمسة عناصر خرجوا من بنية تحتية تحت الأرض في شرق رفح، شرق الخط الأصفر. وأفاد مستشفى في غزة، بأن شخصاً قُتل بنيران إسرائيلية في واقعة أخرى قرب خان يونس في منطقة خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي.