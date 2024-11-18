جوزيب بوريل: "لم يعد هناك كلام" لوصف الوضع في الشرق الأوسط

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أنه "لم يعد هناك كلام" لوصف الوضع في الشرق الأوسط، قبل أن يترأس آخر اجتماع له مع وزراء خارجية دول التكتل.

وقال المسؤول الإسباني قبل أن يترأس آخر اجتماع له مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لم يعد هناك كلام، استنفدت كل الكلام لشرح ما يجري في الشرق الأوسط" حيث تخوض إسرائيل حربا مدمرة مع حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وتابع بوريل "هناك حوالى 44 ألف قتيل في غزة و70% من هؤلاء القتلى نساء وأطفال" مضيفا "حين ننظر إلى أعمارهم، فهم في غالب الأحيان أطفال دون التاسعة من العمر".

وقال بوريل (77 عاما) أنه سيحض الوزراء في هذا الاجتماع الأخير برئاسته قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل، على تعليق الحوار السياسي الذي نص عليه اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، لكن من المتوقع أن يصطدم هذا الاقتراح برفض العديد من دول التكتل ولا سيما ألمانيا وهولندا وفرنسا وايطاليا.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أعرب بوريل كذلك عن إحباطه بعد مضي ألف يوم على بدء الحرب في 24 فبراير 2022.

وقال "لم نكن متحدين في أحيان كثيرة. واستغرقت المحادثات وقتا أطول مما ينبغي في أحيان كثيرة. مطلبي الأخير من زملائي سيكون أن يظهروا المزيد من وحدة الصف ويتخذوا قرارات بصورة أسرع".

وأضاف بوريل مناشدا دول الاتحاد قبل أن تحل محله رئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس في ديسمبر "لا يمكنكم أن تدعوا بأنكم قوة جيوسياسية إن كنتم تقضون أياما وأسابيع وأشهرا للتوصل إلى اتفاق والتحرك".