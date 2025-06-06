منظمة العمل الدولية تمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"





وافقت منظمة العمل الدولية، اليوم، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة يحق لها المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية للمنظمة بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.

جاء ذلك خلال جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة" واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا في 10 مايو 2024 دعا وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما فيها منظمة العمل الدولية إلى اعتماد ترتيبات إضافية تتيح لفلسطين توسيع حقوق المشاركة في الأجهزة الرسمية.