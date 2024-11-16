قتلى باستهداف إسرائيلي لخيام نازحين في غزة

صعّدت إسرائيل من هجماتها في غزة، حيث قتل ما لا يقل عن 45 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة استهدف منها خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، فيما دعت «حماس» الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب «للضغط» على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

صرح قيادي في «حماس» لوكالة «فرانس برس» أن الحركة «مستعدة» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتدعو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب «للضغط» على إسرائيل.

وقال، إنّ «حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قُدم عرض يقضي بوقف إطلاق النار على أن يلتزم به الجيش الإسرائيلي». وأوضح: «نحن في حماس لم نتلقَّ أي اقتراح جديد وسندرس بإيجابية أي عرض يقدم لنا». وأضاف: «حماس أبلغت الوسطاء أننا مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لنا يحقق وقفاً نهائياً لإطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة الإعمار».

قتلى

في الأثناء، ارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 43 ألفاً و764 قتيلاً، و103 آلاف و490 مصاباً.

وقال شهو عيان إن 16 فلسطينياً قتلوا وأصيب عدد آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.كما قتل 8 أشخاص -بينهم طفلة وامرأة- وأصيب آخرون إثر غارات إسرائيلية استهدفت شقة وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي رفح، أفاد شهود عيان ومسعفون بمقتل 6 فلسطينيين -بينهم فتاة- في غارات منفصلة استهدفت منزلاً وتجمعاً لمواطنين شمال شرقي المدينة. كما قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة. وأضاف شهود أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقتي الفاخورة والتوبة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة أدت إلى مقتل 9 أشخاص.