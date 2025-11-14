مخططات جديدة لبناء 26 ألف وحدة استيطانية بالضفة

كشف معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)، عن طرح إسرائيل مخططات بناء استيطانية لأكثر من 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة عن المعهد تأكيده في تقرير نشره أمس، أن عدد المخططات المطروحة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الفائت بلغت 194 مخططاً استيطانياً، تركزت معظمها في محافظة القدس، ما يعد من أضخم عمليات التوسع الاستيطاني مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.

ويُظهر التحليل، الذي أعده المعهد، أن المخططات الاستيطانية المعلن عنها تركز بشكل خاص على توسيع المستعمرات الإسرائيلية حول مدينة القدس الشرقية المحتلة.

حيث تبرز مستوطنة «معالي أدوميم» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق المدينة، و«غفعات زئيف» شمال غربها كمستوطنات رئيسية يتم استهدافها بالمخططات التوسعية الاستيطانية، في محاولة واضحة من إسرائيل لفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التوسع في البناء والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وأشار الى أنه حسب المخططات، فقد صدر 22 مخططاً استيطانياً للبناء في مستوطنة «غفعات زئيف»، بالإضافة إلى 16 مخططاً للبناء في مستوطنة «معاليه أدوميم»، من بينها مخططان مخصصان لمنطقة «E1».

أما في بيت لحم، فقد كانت المستوطنات الأكثر استهدافاً هي «بيتار عيليت» بعدد 17 مخططاً، و«إفرات» 2 بـ 14 مخططاً، و«معاليه عاموس» بـ 5 مخططات. وفي نابلس، تم توجيه الغالبية العظمى من المخططات التوسعية إلى مستوطنتي عيلي وآلون موريه بعدد 7 و3 مخططات على التوالي.

وفي رام الله، شملت المخططات التوسعية كل من مستوطنات «موديعين عليتي» و«بيت أرييه-عوفاريم» و«ريمونيم»، بينما في سلفيت، كان النصيب الأكبر من المخططات لمستوطنة «أريئيل»، إضافة إلى «عيتص أفرايم» و«بيدوئيل» و«بركان».

وأكد المعهد، أن كل نشاط استيطاني، بما في ذلك نقل المستوطنين أو بناء الوحدات الاستيطانية أو الاستيلاء على الأراضي لأغراض التوسع، يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي.