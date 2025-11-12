ألمانيا تدعم الأمن في المناطق الفلسطينية بفريق شرطة

أرسلت ألمانيا عدداً من عناصر الشرطة إلى القدس للمساهمة في استقرار الوضع في المناطق الفلسطينية، حسبما أكدت وزارة الداخلية الألمانية.

وأفاد متحدث باسم الوزارة رداً على استفسار بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قرر، بالتنسيق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إرسال فريق خبراء من الشرطة الاتحادية إلى مكتب منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية (OSC) في القدس.

وأوضح المتحدث، أن الفريق، الذي يضم في البداية أربعة من أفراد الشرطة، وصل إلى هناك قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن مهمة الفريق تتمثل في تطوير مساهمة ألمانيا في تعزيز السلطات الأمنية المدنية، استناداً إلى دعم الشرطة الألمانية المستمر منذ أكثر من 15 عاماً في المناطق الفلسطينية.

ولم يتضح بعد الشكل النهائي لهذه المساهمة.

وعادت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) إلى العمل منذ مطلع عام 2025، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التواجد كطرف محايد عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، لكنها حالياً في وضع الاستعداد.

ويعد المعبر مهماً، من بين أمور أخرى، لإجلاء المصابين من المناطق الفلسطينية ولتنظيم إيصال المساعدات. ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، تشارك ألمانيا حالياً في هذه البعثة بعنصرين من الشرطة يعملان في مدينة رمات جان الإسرائيلية، حيث يتوليان مهام تنسيقية وإدارية.

ومن المقرر أن تستأنف ألمانيا مشاركتها في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله (Eupol COPPS)، التي تهدف إلى تطوير الشرطة الفلسطينية وأجهزة التحقيق في الضفة الغربية، اعتباراً من يناير المقبل، حسبما أفادت وزارة الداخلية. وكان آخر عنصر شرطة ألماني شارك في المهمة هناك في نهاية أكتوبر الماضي