غزة تنزف.. لا هدنة ولا غذاء

وكالات

تواصل إسرائيل قصفها على قطاع غزة، وتمتنع عن إرسال وفدها التفاوضي إلى الدوحة، في حين استنكرت الأمم المتحدة اضطرار الفلسطينيين للمخاطرة بحياتهم من أجل الغذاء.

وقالت مصادر عبرية إن إسرائيل قررت عدم إرسال وفدها إلى الدوحة بذريعة أن المطالب التي تقدمت بها حركة حماس تختلف عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقال مسؤول فلسطيني إن قادة «حماس» على اتصال دائم بالوسطاء في القاهرة والدوحة على أمل أن يتمكنوا من الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء محادثات لإنهاء الحرب في غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادرها قولهم إن «الفجوات كبيرة للغاية، وإن استعداد حماس للتفاوض تكتيكي بحت، ويهدف فقط إلى تصحيح الرواية القائلة بأنهم مترددون».

وفي ضوء الجمود التفاوضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش سوف يوسع نطاق المناورات البرية في جنوب القطاع وشماله، كما وجه بإنشاء مراكز توزيع مساعدات داخل القطاع.

غارات

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان مقتضب أمس، «مقتل 14 شخصاً بينهم 6 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى أكثر من 20 مفقوداً ما زالوا تحت الأنقاض» في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً من عائلة البرش في بلدة جباليا.

وقال عيسى البرش، من سكان المنزل المقصوف الذي كان يتكون من خمسة طوابق: «البيت بشكل أساسي لعائلة البرش، لكنه يؤوي كثيرين (نازحين)، أكثر من عائلة لا نعرف عدد الضحايا في الداخل».

وأضاف: «ما استطعنا انتشاله أجساد ملتصقة ببعضها البعض من الاحتراق».

أما عمر عسلية الذي ساعد في انتشال الضحايا وهو من جيران المنزل، فكان يصرخ «كل يوم هناك مجازر.. أشلاء، قطع». وأضاف: «المنزل فيه أطفال، أطفال، أطفال فقط، النساء والشباب لا يعرفون إلى أين يذهبون».

وفي دير البلح وسط القطاع، أشار بصل إلى 3 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم إثر قصف على داخل مدرسة العائشية التي تؤوي نازحين.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصابت عشرات آخرين قرب موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة.

صدمة غوتيريش

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء تقارير واردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وكان الدفاع المدني في القطاع أعلن، الأحد، مقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من 176 آخرين بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات غذائية، في حين نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون أطلق النار على مدنيين.

وقال غوتيريش في بيان: «روّعت إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء».

وحثت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس، على مقاطعة ما أسمته «آلية المساعدات الإسرائيلية الأمريكية» احتجاجاً على أعمال القتل التي وقعت.