خبراء أمميون يطالبون بتوفير مرور آمن لسفينة الحرية التي تحمل مساعدات لغزة

دعا خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم إلى توفير مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية التي تحمل مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى غزة والتي انطلقت أمس الأحد من ايطاليا.

وأكد الخبراء - بينهم مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وفرنشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان

أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة معربين عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية في ظل الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمدنية حيث كان التحالف أرسل سفينة مماثلة في أوائل مايو الماضي وقصفت بطائرة بدون طيار قبالة سواحل مالطا.

وأضاف البيان أنه ومع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي والإمتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأوضح أن المحكمة كانت قد أصدرت في مارس 2024 تدابير مؤقتة تعترف فيها بأن المجاعة والموت جوعا متفشيان في غزة.

وأكد البيان أن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة تستخدم المساعدات كسلاح حرب لتهجير المدنيين واذلالهم واحتجازهم.

وقال الخبراء في بيانهم إن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في غزة ارتفع بأكثر من 80% في مارس 2025.