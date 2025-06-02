غوتيريش: من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء"، معبراً عن شعوره بالفزع إزاء التقارير الواردة للمنظمة الدولية، وتفيد بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدة في غزة أمس.

ودعا الأمين العام في بيان لنائب المتحدث الرسمي باسمه، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد على ضرورة إعادة إدخال المساعدات الإنسانية على الفور على نطاق واسع ودون عوائق، لتلبية الاحتياجات الهائلة في غزة، وأيضاً على ضرورة السماح لوكالات الأمم المتحدة بالعمل في أمان وأمن في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية.